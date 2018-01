Drei Verletzte bei Zusammenstoß in Lage

gn Lage. Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der Grenzstraße in Lage sind drei Personen verletzt worden. Eine 37-jährige Frau aus Lage war gegen 7.30 Uhr mit ihrem Seat auf der Neustadtstraße unterwegs, teilt die Polizei mit. Als sie nach links in die Grenzstraße abbiegen wollte, übersah sie den in Richtung Nordhorn fahrenden Mitsubishi eines 21-jährigen Mannes aus Uelsen. Es kam zum Zusammenstoß.

Die 37-jährige und ihre neunjährige Tochter wurden dabei genau wie der Uelsener leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.