Empfehlung - Drei Verletzte bei Unfall auf Kreuzung in Neuenhaus

Neuenhaus Der Unfall ereignete sich gegen 21.30 Uhr auf der Kreuzung der Birkenstraße mit dem Strootdiek. Eine 17-Jährige war als Fahrerin in Begleitung ihres Vaters in einem Golf auf dem vorfahrtsberechtigten Strootdiek unterwegs und stieß auf der Kreuzung mit einem Honda zusammen, der aus der Birkenstraße kam. Infolge des Zusammenpralls kippte der Golf auf die Beifahrerseite und prallte gegen einen Baum. Vater und Tochter wurden von Ersthelfern und dem Rettungsdienst versorgt und verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Honda zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu. An beiden Autos entstand Totalschaden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/drei-verletzte-bei-unfall-auf-kreuzung-in-neuenhaus-304216.html