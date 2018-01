Drei Leichtverletzte bei Unfall in Osterwald

gn Osterwald. Am Donnerstagmorgen gab es auf der Straße Alte Piccardie in Osterwald einen Verkehrsunfall mit drei Beteiligten, teilt die Polizei mit. Ein 22-jähriger Mann aus Emlichheim wollte gegen 7.45 Uhr mit seinem Mercedes nach links in die Füchtenfelder Straße abbiegen. Dabei schätze er offenbar die Entfernung zum aus Richtung Nordhorn entgegenkommenden Dacia eines 51-jährigen Mannes falsch ein. Der Mann aus Nordhorn leitete eine Vollbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern.

Der 33-jährige Fahrer eines nachfolgenden VW Golf leitete ebenfalls eine Vollbremsung ein, stieß aber trotzdem gegen das Heck des Dacia. Alle drei Fahrer wurden leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 14.000 Euro geschätzt.