Drei Leichtverletzte bei Unfall in Georgsdorf

sb Georgsdorf. Auf der Kreuzung Am Kanal/Ahornstraße in Georgsdorf sind am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr zwei Autos zusammengestoßen. Dabei wurden die beiden Männer in einem Opel Corsa, der aus der Ahornstraße auf die Straße Am Kanal in Richtung Emlichheim einbiegen wollte, leicht verletzt. Auch die Fahrerin des Wagens, mit dem der Corsa auf der Kreuzung kollidierte, zog sich leichte Verletzungen zu. An den beiden Autos entstand Totalschaden. Die Fahrbahn musste vorübergehend voll gesperrt werden, um die Unfallstelle zu räumen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/drei-leichtverletzte-bei-unfall-in-georgsdorf-203822.html