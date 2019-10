Dorfgespräche für Entwicklung der Region um Neuenhaus

Wie kann man in der Region rund um Neuenhaus auch in Zukunft gut leben und arbeiten? Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, suchen die Verantwortlichen im Neuenhauser Rathaus den Dialog mit den Bürgern. Dieser geht nun in die zweite Runde.