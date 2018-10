Dinkelbrücke an der Lager Straße wird saniert

Seit Längerem ist bekannt, dass die Dinkelbrücke an der Lager Straße in Neuenhaus Sanierungsbedarf hat. Mitte Oktober soll mit den Arbeiten begonnen werden, Ende November sollen sie abgeschlossen sein. An drei bis vier Tagen wird die Brücke voll gesperrt.