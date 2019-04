Empfehlung - Dinkelbad Neuenhaus: Das neue Außenbecken ist schon da

Neuenhaus Der Eröffnung des neuen Außenbeckens am Dinkelbad in Neuenhaus, die am 3. August 2019 geplant ist, steht bislang nichts im Wege: Vor wenigen Tagen wurde das aus Stahlbetonfertigteilen bestehende Becken auf die neun Stützpfähle im Untergrund aufgesetzt. Das 16,66 mal 8 Meter große und 1,35 Meter tiefe Becken ist mit Kunststoffplatten verkleidet. „Wir liegen absolut im Zeitplan“, freut sich Bauleiter Arndt Kuipers vom Wasser- und Abwasser-Zweckverband Niedergrafschaft. Auch Samtgemeindebürgermeister Günter Oldekamp freut sich schon auf die baldige neue Badeattraktion in der Stadt. Derzeit ist das Neuenhauser Hallenbad für Wartungs- und Renovierungsarbeiten noch bis zum 22. April geschlossen. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/dinkelbad-neuenhaus-das-neue-aussenbecken-ist-schon-da-292043.html