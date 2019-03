Empfehlung - Digitalpakt an Schulen: Wie viel Geld fließt nach Neuenhaus?

Neuenhaus Die umstrittene Grundgesetzänderung ist in Berlin verabschiedet worden, nun muss noch der Bundesrat zustimmen. Auch in Neuenhaus schielt man auf die angekündigten fünf Milliarden Euro an Bundesmitteln. Auf Nachfrage der SPD-Fraktion im Samtgemeinderat rechnete Rathauschef Günter Oldekamp dem Gremium vor, dass schätzungsweise zehn Prozent der fünf Milliarden nach Niedersachsen fließen werden. Das mache unterm Strich eine Finanzspritze von 500 Millionen Euro. Er geht allerdings davon aus: Wenn die Gelder aus Berlin fließen, werden sie bei Weitem nicht für das „Megathema Digitalisierung“ ausreichen. Stattdessen geht der Samtgemeindebürgermeister davon aus, dass die Kommune Eigenmittel einsetzen wird. Die Schulen in Trägerschaft der Samtgemeinde sind nun aufgefordert, sogenannte Medienkonzepte vorzulegen, was mit der Bundesfinanzspritze passieren soll.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/digitalpakt-an-schulen-wie-viel-geld-fliesst-nach-neuenhaus-283914.html