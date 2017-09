Diesel aus Bagger in Neuenhaus gestohlen

gn Neuenhaus. Mindestens 150 Liter Dieselkraftstoff sind aus dem Tank eines Baggers zwischen Freitag und Montag gestohlen worden. Der Bagger stand an der Gerhard-Jeurink-Straße in Neuenhaus. Die bislang unbekannten Täter sollen den Tank aufgebrochen haben, um an den Kraftstoff zu gelangen. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf etwa 200 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05943 92000 bei der Polizei Emlichheim zu melden.

