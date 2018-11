Dieb räumt Kasse des „Kiebitzmarkts“ in Lage leer

Ein Unbekannter ist am Donnerstag während der Mittagspause in den „Kiebitzmarkt Vechteland“ in Lage eingedrungen. Es gelang ihm, die Kasse zu öffnen und 2000 Euro zu stehlen. Eine Kamera filmte den mutmaßlichen Täter bei der Flucht.