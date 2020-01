Empfehlung - Oldekamp: „Die Neuenhauser engagieren sich“

Neuenhaus Immer am ersten Sonntagabend im Neuen Jahr ist es soweit: Von fernher ruft das Middewinterhorn die Neuenhauser zum Neujahrsempfang. Seitdem Johann Arends seinerzeit den Empfang vom Alten Rathaus in die Mensa der Wilhelm-Staehle-Schule verlegt hat, ist der Zustrom enorm. Auch diesmal: Freundlicher „Klönschnack“ zu Beginn bei hauchzarten Neujahrskuchen und guten Getränken, die die Männer und Frauen des Heimatvereins in ihrer schmucken Tracht anboten. Kaum ein Stehplatz und schon gar kein Stuhl blieb frei, worüber Samtgemeindebürgermeister Günter Oldekamp in seiner Begrüßung seine Freude bekundete.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/die-neuenhauser-engagieren-sich-338114.html