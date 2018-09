Empfehlung - Die Liebe auf den ersten Blick hält nun schon 65 Jahre

Neuenhaus „Wir haben alles richtig gemacht“, bilanziert Rosemarie Schimainsky ihre Ehe mit dem 95-jährigen Hubert. Das in Neuenhaus wohnende Ehepaar ist nun bereits seit 65 Jahren verheiratet und lebt in Harmonie zusammen, wie Rosemarie sagt: „Wir haben uns nie ein böses Wort an den Kopf geworfen.“ Heute feiert das glückliche Paar seine Eiserne Hochzeit. Beide blicken auf viele glückliche gemeinsame Jahre zurück. Zwei Söhne und eine Tochter gehen aus der Ehe hervor, mittlerweile haben Hubert und Rosemarie sogar sechs Enkelkinder und vier Urenkel.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/die-liebe-auf-den-ersten-blick-haelt-nun-schon-65-jahre-248895.html