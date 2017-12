Empfehlung - Die „Hebamme der Niedergrafschaft“ geht in den Ruhestand

Neuenhaus. Auf dem Beifahrersitz ihres Autos liegt eine offene Bonbontüte. Nervennahrung? Fenna Jüngerink lacht und schüttelt den Kopf. „Die habe ich immer für die Kinder dabei“, versichert die 65-Jährige. Gemeint sind die Geschwister der Neugeborenen, die die Hebamme besucht. Wie Inja und Malia Zwafink, drei und zwei Jahre alt. Sie haben am Tag vor Heiligabend einen Bruder bekommen: Kito. Fenna Jüngerink stattet der Familie in Nordhorn-Bimolten seitdem jeden Tag einen Besuch ab. Eben gucken, ob alles in Ordnung ist. Nachsorge.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/die-hebamme-der-niedergrafschaft-geht-in-den-ruhestand-219975.html