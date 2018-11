„Die flotten Zehn“ kegeln seit 50 Jahren gemeinsam

Am 26. November genau vor 50 Jahren haben sich in Veldhausen zehn Frauen getroffen, um erstmals zusammen zu kegeln. Die Gemeinschaft gab sich den Namen „Die flotten Zehn“ und kommt alle vier Wochen in der Gaststätte Westhues in Veldhausen zusammen.