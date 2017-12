Empfehlung - Die Bühne des Lise-Meitner-Gymnasiums bebt für Amnesty

gh Neuenhaus. Das Weihnachtskonzert bildet im musikalischen Jahresprogramm des Lise-Meitner-Gymnasiums nicht nur den emotionalen Höhepunkt, auf den sich Schüler, Eltern und Lehrer lange im Voraus freuen, weil seine Vorbereitungen die schöne Vorweihnachtszeit in der Schule begleiten und als ihr „cantus firmus“ diese Zeit zum Singen und Klingen bringen. Nein, das Weihnachtskonzert bildet auch für den Musikunterricht, für die Bläser- und Streicherklassen, für die kleineren und größeren Ensembles im vokalen und instrumentalen Bereich so etwas wie den krönenden Abschluss einer intensiven Probenphase, wo man endlich vor großem Publikum das zeigen kann, was man drauf hat. Und was jetzt hoffentlich so gut gelingt wie nie zuvor.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/die-buehne-des-lise-meitner-gymnasiums-bebt-fuer-amnesty-219251.html