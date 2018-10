Deutsche und niederländische Feuerwehren üben den Ernstfall

In einem ausgedachten Szenario war es auf dem Brookmanweg in Lage direkt an der deutsch-niederländischen Grenze zu einem folgenschweren Unfall gekommen: Gemeinsam mit der Brandweer Ootmarsum führte die Feuerwehr Lage eine grenzüberschreitende Übung durch.