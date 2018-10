Empfehlung - Deutsch-niederländisches Musikprojekt: Konzert in Neuenhaus

NeuenhausDer stellvertretende Musikschulleiter Peter Sleumer moderierte sowohl in deutscher als auch in niederländischer Sprache. Nachdem vor etwa einem halben Jahr die Bitte an ihn herangetragen wurde, ein grenzüberschreitendes Projekt im Bläserbereich in Angriff zu nehmen, reifte die Idee für dieses gemeinsame Konzert der Bläserklasse des Lise-Meitner-Gymnasiums in Uelsen, des Saxofonensembles der Musikschule Niedergrafschaft und der Musikvereinigung „De Eendracht“ aus Denekamp.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/deutsch-niederlaendisches-musikprojekt-konzert-in-neuenhaus-262931.html