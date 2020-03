Empfehlung - Der „Calvinator“ Gert Veldmann geht in Ruhestand

Georgsdorf „Niemals war ein Gottesdienst so lang wie dieser“, bekannte Pastor Gert Veldmann als er nach zweieinhalb Stunden das Schlusswort sprach. Es war das Schlusswort mit dem Veldmann sich nach 36 Jahren als Pastor in Georgsdorf in den Ruhestand verabschiedete. „Ich empfinde jetzt einen großen Schmerz des Abschieds“, sagte Veldmann in der mit etwa 400 Gästen mehr als voll besetzten Kirche. Sein Abschiedsschmerz, so der Geistliche, zeige zugleich auch, wie sehr er mit seinem Wirken in Georgsdorf „zuhause“ war.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/der-calvinator-geht-in-ruhestand-346162.html