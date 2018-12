Empfehlung - Das ehemalige Haus Puring in Neuenhaus wird wachgeküsst

Neuenhaus Ein historisches Zeitzeugnis mit ebenso abwechslungsreicher wie interessanter Geschichte ist das ehemalige Haus Puring an der Hauptstraße 28 / Ecke Hinterstraße in Neuenhaus. Direkt gegenüber dem historischen Rathaus war der zeittypische Ziegelbau 1928 entstanden, 1950 wurde er durch einen rückwärtigen Anbau an der Hinterstraße erweitert. Seit 1928 betrieb die Familie Puring im Erdgeschoss ihren Kolonialwarenladen, das Geschäft bestand bis Anfang der 1960er Jahre.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/das-ehemalige-haus-puring-in-neuenhaus-wird-wachgekuesst-271667.html