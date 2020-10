Nur drei von knapp 1100 Proben bei der Neuenhauser Gruppe weisen neue Infektionen mit dem Corona-Virus nach. So wie auf dem Symbolbild einer Corona-Teststation in Hannover wurden auch in Neuenhaus und Veldhausen Covid-19-Abstriche genommen. In Dalum laufen die Massentests noch. Foto: Peter Steffen/dpa