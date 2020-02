Empfehlung - Choraustausch: „Musik verbindet – auch über Grenzen hinweg“

Lage Mit einem emotionalen Abschlusskonzert in der voll besetzten reformierten Kirche in Lage endete der Besuch des mallorquinischen Kinderchores „Coro Agora“ in der Niedergrafschaft. Neben dem gastgebenden Ensemble „Voices“ der Musikschule Niedergrafschaft präsentierten die mallorquinischen Kinder sowie Sänger und Musiker des Nordhorner Projekts „Ein neuer Tag beginnt“ Ausschnitte aus ihrem Repertoire. „Abgesehen von den durchweg ausgezeichneten musikalischen Leistungen wurde in diesem Gemeinschaftskonzert vor allem eines deutlich: Musik verbindet – auch über Grenzen hinweg“, resümieren die Organisatoren. Und so spendete das begeisterte Publikum am Ende des Abends dann nicht nur lang anhaltenden Applaus, sondern auch 888 Euro für das Nordhorner Projekt „Ein neuer Tag beginnt“, das sich an schwerstkranke Jugendliche, ihre Familien und Freunde richtet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/choraustausch-musik-verbindet-auch-ueber-grenzen-hinweg-344607.html