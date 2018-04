Empfehlung - Chor „Wilarem“ bietet Reise in vergangene Zeiten

Osterwald. Mit dem Eingangsgedanken „Kindheitsträume, alte Zeiten, all die Tage, die vergangen: Sie erscheinen hin und wieder, so wie alte Lieder klangen“ nahmen die Chormitglieder mit ihrem Leiter Otto Wieborg die Besucher mit auf eine Zeitreise in das ländliche Leben vor langer Zeit.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/chor-wilarem-bietet-reise-in-vergangene-zeiten-232047.html