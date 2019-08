Empfehlung - Carina Schüring im Neuenhauser „Atelier auf Zeit“

Neuenhaus Der Experimentierraum „Atelier auf Zeit“ des Kunstvereins Grafschaft Bentheim in Neuenhaus findet in jährlichem Rhythmus statt, in diesem Jahr zum 25. Mal. „Es ist ein Forum für professionell arbeitende Künstler, die in der Region geboren oder ansässig sind und die Gelegenheit erhalten, ihr Werk in den Räumen des Kunstvereins weiterzuentwickeln und zu präsentieren“, erläutert der Kunstverein Grafschaft Bentheim in einer Pressemitteilung. Schon seit einigen Tagen und noch bis zum 6. Oktober ist es Carina Schüring, die diese Gelegenheit erhält.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/carina-schuering-im-neuenhauser-atelier-auf-zeit-314730.html