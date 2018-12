Empfehlung - Busfahrer Heinz von der Linie „810 Neuenhaus“ in Ruhestand

Neuenhaus Donnerstagmorgen, kurz vor acht, es ist noch dunkel. Die fünfjährige Sina und ihr drei Jahre älterer Bruder Joris stehen an der Bushaltestelle Hilten / Gölenkamper Straße und warten gespannt auf den Schulbus. Endlich, Punkt 8.03 Uhr, tauchen in der Ferne zwei Lampen auf. „Heinz kommt!“ ruft Sina aufgeregt. Heinz, das ist der Busfahrer Heinz Veldhoff. Er hupt zweimal, dann hält der Bus, die Vordertür geht mit einem Zischen auf. Sina und Joris stürmen die Stufen hoch zu ihrem Busfahrer Heinz. Er strahlt die Kinder an und begrüßt sie mit einem freundlichen „Guten Morgen“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/busfahrer-heinz-von-der-linie-810-neuenhaus-in-ruhestand-272847.html