Empfehlung - Bundesverdienstkreuz für Paul Mokry

Neuenhaus „Ist das ein herrlicher Morgen!“, begrüßt Carl-Hendrik Staal, stellvertretender Bürgermeister der Stadt Neuenhaus, die vielen Gäste, die am Samstagvormittag bei strahlendem Sonnenschein in die Aula der Wilhelm-Staehle-Schule gekommen sind. – Ein herrlicher Morgen ist es vor allem für Paul Mokry, den Bürgermeister der Stadt. Er feiert seinen 70. Geburtstag und ihm wird vom Landrat Friedrich Kethorn das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Vorgeschlagen für die Auszeichnung haben Mokry parteiübergreifend, aber unabhängig voneinander, Reinhold Hilbers (CDU) und Gerd Will (SPD).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/bundesverdienstkreuz-fuer-paul-mokry-258386.html