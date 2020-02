Empfehlung - Bundesverdienstkreuz für Jan Albert Schippers

Neuenhaus Am Samstag wurde das „Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland“ an den Neuenhauser Jan Albert Schippers verliehen. Damit wurde das über 50 Jahre dauernde Engagement Schippers für den Volleyball in der Grafschaft als auch für die deutsch-polnische Verständigung gewürdigt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/bundesverdienstkreuz-fuer-jan-albert-schippers-345252.html