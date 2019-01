Empfehlung - BUND zur Pappelreihe in Lage: Nicht alle Bäume fällen

Lage Auf den Tisch in der Gemeinderatssitzung in Lage kommt am heutigen Dienstag auch der Tagesordnungspunkt „Entfernung der Pappeln ab Momanns Brücke“. Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz sowie der Angelverein in Lage hatten sich an die Gemeinde Lage beziehungsweise die Samtgemeinde Neuenhaus gewandt, weil zunehmend abgestorbene Äste und Stammteile in der Dinkel zwischen der Brücke und dem Wehr „War“ landen (die GN berichteten). Die Forderung von Verein und Landesbehörde lautete daher: Die Pappelreihe muss fallen, Ersatz muss gepflanzt werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/bund-zur-pappelreihe-in-lage-nicht-alle-baeume-faellen-275242.html