Brotkorb Neuenhaus erhält Spende

Neuenhaus Große Freude herrschte beim Brotkorb Neuenhaus am letzten Mittwoch: Die „Zorro’s“, eine fleißige Gruppe von Näherinnen aus Neuenhaus, hatten in Heimarbeit Mund- Nasenschutzmasken gegen das Corona-Virus erstellt und diese gegen Spenden abgegeben. Insgesamt kamen dabei bisher über 4200 Euro zusammen. Von den ersten 1000 Euro wurden Lebensmittel beim Edeka-Markt Bossat in Neuenhaus bestellt, die nunmehr übergeben wurden. Dabei überraschte Tobias Bossat, Geschäftsführer des Edeka-Marktes, den Brotkorb, indem er den Betrag von 1000 Euro noch einmal um 500 Euro aufstockte. Somit kam eine beachtliche Menge an Lebensmitteln zusammen, die der Brotkorb Neuenhaus gebrauchen kann. Im Namen aller Mitarbeiter bedankte sich Agnes Schutten, Leiterin des Brotkorb Neuenhaus, bei allen, die zu diesem tollen Ergebnis beigetragen haben.

Aus dem Erlös soll jetzt zunächst noch eine neue Waschmaschine für den Brotkorb gekauft werden. „Die alte Maschine ist schon mächtig in die Jahre gekommen und musste auch schon viele Male repariert werden“, so Agnes Schutten. Diese Ankündigung für den Brotkorb war eine weitere schöne Überraschung. Die „Zorro’s“ weisen darauf hin, dass die von ihnen gefertigten Mund- Nasenschutzmasken weiterhin beim „Jungen Laden“ und „by Heike“ ausliegen.