Brieftauben machen es im Finale extrem spannend

Neuenhaus Der Auflass für die Tauben des Regionalverbandes 410, zu dem auch die Tauben aus der Niedergrafschaft gehören, erfolgte im 540 Kilometer entfernten Geisenfeld bereits um 6.45 Uhr. Bernhardt Voet („Dinkelbote“) sicherte sich mit einem sehr guten Ergebnis drei von maximal fünf zu erreichenden Preisen. Damit blieb er mit einem Gesamtergebnis von 53 Preisen und 3687 As-Punkten für die Schnelligkeit an erster Stelle und belegt in der begehrtesten Brieftauben-Meisterschaft der RV Musterstadt den ersten Platz. Zweiter wurde Geert Hoegen vom Verein „Vechtebote“ (51 Preise, 3117 As-Punkte). Auf den dritten Platz kam Jan Zwafink („Dinkelbote Neuenhaus“) mit 50 Preisen und 3297 As-Punkten. Die Jährigen-Meisterschaft entschieden Jan Zwafink als Erster, Friedrich und Ingrid Gülink als Zweite und Berend Evers und Söhne als Dritte für sich. Weibchenmeister in diesem Jahr wurde die Schlaggemeinschaft (SG) Friedrich und Ingrid Gülink, an zweiter Stelle Bernd Stegink und an dritter Stelle Frits und Helena ten Cate. Die beste Taube wurde der „342“ von Geert Hoegen mit zwölf von zwölf Preisen, den zweiten Platz belegte der „595“ von Jan Zwafink und den dritten Platz die „463“ von Bernd Stegink.

Die RV-Kurzstreckenmeisterschaft entschied an erster Stelle Bernhardt Voet, an zweiter Stelle Friedrich und Ingrid Gülink und an dritter Stelle Geert Hoegen für sich. RV-Weitstreckensieger wurde die SG Friedrich und Ingrid Gülink, Zweiter Jan Zwafink und Dritter Geert Hoegen.

Beim Flug ab Geisenfeld waren 15 Züchter der RV Neuenhaus-Niedergrafschaft dabei. Jens Wolterink („Heimatliebe“) konnte ihn mit dem ersten Platz für sich entscheiden. Seine Siegertaube war schon um 12.43 Uhr daheim.