Brennendes Auto stoppt Zugverkehr in Neuenhaus

Einige Fahrgäste des „Regiopa“-Zuges zwischen Nordhorn und Neuenhaus mussten am Samstagabend eine unfreiwillige Pause einlegen. Am Bahnhof in Neuenhaus brannte ein Auto und legte den Zugverkehr vorübergehend lahm.