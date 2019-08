Empfehlung - Breites musikalisches Spektrum in der Kirche

Lage Mit deutlich mehr als 100 Besuchern gut gefüllt war am vergangenen Sonntagspätnachmittag die reformierte Kirche in Lage, als ein Instrumentalensemble der besonderen Art auf Einladung des Neuenhauser Kulturpasses dort seine kompositorischen Arrangements zum Besten gab. Sonst eher selten nämlich tun sich wie im Falle des seit 2012 aktiven Dreiklang-Trios ein Akkordeonist (Holger Lorentz), ein Klarinettist (Rainer Wördemann) und ein Kontrabassist (Fritze Winnacker) mit dem Ziel zusammen, gemeinsam öffentlich aufzutreten. So müssen die drei auch in der Regel selbst Hand an Kompositionen legen, um sie für diese kuriose Kombination musikalischer Instrumente umzuschreiben. Dass man dieser Art von Aktivität bereits mit beachtlicher Hartnäckigkeit nachgegangen ist, zeigte sich sowohl an Vielfalt und Länge des vorgestellten Programms.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/breites-musikalisches-spektrum-in-der-kirche-315450.html