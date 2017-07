Brand im Kühlhaus löst Feuerwehreinsatz in Osterwald aus

Ein brennendes Kühlaggregat in einer Fleischerei in Osterwald hat am Dienstagnachmittag einen Großeinsatz der Feuerwehren ausgelöst. Es wurde befürchtet, dass die Flammen auf das angegliederte Dorfgemeinschaftshaus übergreifen. Das geschah jedoch nicht.