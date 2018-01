Empfehlung - Boussy Sporthalle in Neuenhaus soll abgerissen werden.

mm Neuenhaus. In der Stadt wird derzeit die Boussy-Sporthalle für Schul- und Vereinssport genutzt. Nach Einschätzung von Baufachleuten, so Rathauschef Günter Oldekamp, lohnt sich eine Sanierung des alten Gebäudes nicht mehr. Bedarf an Sportstätten haben vor allem das vom Landkreis getragene Lise-Meitner-Gymnasium und die Wilhelm-Staehle-Schule der Samtgemeinde Neuenhaus. Gewünscht werden fünf Hallenfelder, drei fürs Gymnasium und zwei für die Staehle-Schule.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/boussy-sporthalle-in-neuenhaus-soll-abgerissen-werden-221022.html