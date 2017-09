Empfehlung - Borussia Neuenhaus gewinnt Stern des Sports

Neuenhaus. Leicht hatte es die Fachjury nicht, wie Renate Grzmehle vom Kreissportbund betonte. 22 Vereine aus der Grafschaft Bentheim hatten sich in diesem Jahr mit sozialen Projekten zum Kreisentscheid der „Sterne des Sports“ beworben. Doch nur drei konnten das Siegertreppchen besteigen. Nach Momenten der Spannung bei der Preisverleihung am Montagabend im NINO-Hochbau in Nordhorn stand letztlich fest: Der SV Borussia 08 Neuenhaus hat das Rennen gemacht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/borussia-neuenhaus-gewinnt-stern-des-sports-206439.html