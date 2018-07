Empfehlung - Böschung brennt in Osterwald

Osterwald Direkt am Fahrbahnrand der Brookstraße in Osterwald ist am Freitag gegen 15.45 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Ein Autofahrer bemerkte den Brand und alarmierte die Ortsfeuerwehr Georgsdorf. Sie rückte mit 15 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen an. Es bestand die Gefahr, dass sich die Flammen auf weitere Areale des Feldes ausbreiten. Das verhinderte die Wehr und löschte den Brand, heißt es auf GN-Anfrage.(...)