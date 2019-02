Empfehlung - Bild an der Veldhausener Straße in Neuenhaus wandelt sich

Neuenhaus Mühelos nagt der Bagger mit seiner Betonschere an den Wänden und Decken des ehemaligen Wohn- und Geschäftshauses an der Veldhausener Straße in Neuenhaus. Stück für Stück wird das Gebäude abgerissen. Bis heute soll die Front mit dem Eingangsbereich des ehemaligen Möbelhauses Smoor abgetragen sein. Danach werden auch die links und rechts daneben stehenden ehemaligen Geschäftshäuser Tharner und Wißmann dem Erdboden gleich gemacht. In den vergangenen Wochen sind die Gebäude schon entkernt worden, eine alte Lagerhalle wurde bereits abgerissen.(...)