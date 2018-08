Empfehlung - Betrunkener bedroht Polizisten in Neuenhaus mit dem Tod

Neuenhaus Passanten wurden am späten Mittwochabend an der Marktstraße in Neuenhaus auf einen offenbar sturzbetrunkenen Mann aufmerksam, berichtet die Polizei. Weil er schlief und auf Ansprache keine Reaktion zeigte, riefen die Passanten die Polizei und den Rettungsdienst zu Hilfe.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/betrunkener-bedroht-polizisten-in-neuenhaus-mit-dem-tod-245916.html