Empfehlung - Benefizkonzert für Amnesty International in Veldhausen

Veldhausen Viel gute Musik und eine beeindruckende inhaltliche Würdigung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vor 70 Jahren verbanden sich in einem großen Benefizkonzert am Samstag in der gut besetzten altreformierten Kirche in Veldhausen. Der Musikverein Uelsen hatte dazu eingeladen. Und dessen Leiterin Helga Hoogland, im Hauptamt bei der Landeskirche in Leer Chefin der reformierten Bläserarbeit, hatte aus ihrem kirchenmusikalischen Arbeitsbereich zusätzlich noch zwei Ensembles mit einbezogen: das reformierte Landesbläserensemble und den Grafschafter Jugendposaunenchor, ergänzt durch eine Percussion-Band, allesamt unter dem hintersinnigen Namen „Reformiertes Blech & Band“ zusammengefasst.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/benefizkonzert-fuer-amnesty-international-in-veldhausen-290247.html