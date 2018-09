Empfehlung - Bayrischer Kabarettabend auf Neuenhauser Bühne

Neuenhaus „Genau richtig!“ Mit einem quicklebendigen Kabarettprogramm dieses Namens amüsierte die Kleinkünstlerin Martina Schwarzmann am Freitag ihr Publikum im Forum des Lise-Meitner-Gymnasiums in Neuenhaus. Die knapp 200 Norddeutschen mühten sich damit ab, die überwiegend auf Urbayrisch mit einzelnen Einsprengseln an klärenden Hinweisen auf Hochdeutsch vorgetragene Show zu verstehen. Viel Applaus und spontane Lacher stellten unter Beweis, dass dies zumindest in Ansätzen gelang.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/bayrischer-kabarettabend-auf-neuenhauser-buehne-249537.html