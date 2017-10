Empfehlung - Bayerischer Abend der Grafschafter CDU ohne Bierzelt-Polemik

Veldhausen. Vom Büffet lockt der Duft gebratener Haxen, die Tische sind in blau-weißem Rautenmuster dekoriert und Bürgermeister Paul Mokry sorgt an der Zapfanlage für frisches Löwenbräu. Doch politische Bierzelt-Stimmung vermag in der Halle, in der sonst Opel-Limousinen verkauft werden, nicht aufkommen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/bayerischer-abend-der-grafschafter-cdu-ohne-bierzelt-polemik-210683.html