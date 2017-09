Empfehlung - Bahnhofsumbau in Neuenhaus kostet 2,5 Millionen Euro

Neuenhaus. Landesverkehrsminister Olaf Lies (SPD) ist am Dienstag in der Grafschaft unterwegs, um das Verkehrsprojekt Reaktivierung des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) voranzubringen. Für den Umbau des Bahnhofsumfeldes in Neuenhaus übergab der Minister am Mittag einen Fördermittelbescheid. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/bahnhofsumbau-in-neuenhaus-kostet-25-millionen-euro-206415.html