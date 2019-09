Azubi und Polizei halten Flammen in Schach

Neuenhaus Am Montagnachmittag gegen 15 Uhr kam es an der Neuenhauser Teichstraße aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Heckenbrand. Dieser drohte auf einen Schuppen überzugreifen. Der Auszubildende eines Handwerksbetriebs, an den die Hecke grenzt, nahm mit einem Feuerlöscher die erste Brandbekämpfung auf. Eine zufällig in der Nähe befindliche Polizeistreife setzte ebenfalls einen Feuerlöscher ein. Somit konnten die Flammen in Schach gehalten werden. Die inzwischen alarmierten Feuerwehren Lage und Neuenhaus rückten aufgrund eines eventuellen Gebäudebrands mit fünf Fahrzeugen und 26 Kräften aus.

„Wegen der guten ersten Löschmaßnahmen brauchte aber nur ein Trupp unter Atemschutz mit einem Strahlrohr löschen. Die Dachkonstruktion des Schuppens war zwar angegriffen, glücklicherweise aber nicht in Vollbrand geraten“, teilte die Feuerwehr am Abend mit. Feuerwehrleute deckten einen Teil der Dachpfannen ab, um nach Brandnestern zu suchen. Alles wurde mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Die rund vier Meter verbrannte Hecke wurden großzügig abgelöscht. Nach rund einer Stunde war der Feuerwehreinsatz beendet. Beamte der Polizei nahmen die Ermittlungen zur Brandursache auf.