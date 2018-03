Auto kracht in altreformiertes Gemeindehaus Veldhausen

Ein Auto ist am Samstagvormittag in die Eingangstür des altreformierten Gemeindehauses in Veldhausen gekracht. Die Fahrerin hatte vermutlich Gas- und Bremspedal miteinander verwechselt. Sie kam mit dem Schrecken davon. Am Gebäude entstand Sachschaden.