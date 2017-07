Empfehlung - Auto fängt in Neuenhaus während der Fahrt Feuer

Neuenhaus. Dramatische Szenen haben sich am Mittwochmittag in Neuenhaus abgespielt. Dort kam auf dem Goldammerweg, nicht weit weg vom Vereinsgelände des SSC Grasdorf, ein qualmendes Auto zum Stehen. Ein älteres Ehepaar – er saß am Steuer, sie auf dem Beifahrersitz – konnte den Opel Vectra gerade noch rechtzeitig verlassen und sich in Sicherheit bringen. Denn kurz danach stand das Auto bereits lichterloh in Flammen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/auto-faengt-in-neuenhaus-waehrend-der-fahrt-feuer-201496.html