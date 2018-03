Empfehlung - Auto fährt bei Neuenhaus gegen Baum: Frau schwer verletzt

Neuenhaus. Eine 65 Jahre alte Autofahrerin aus Neuenhaus ist am Dienstag gegen 17.45 Uhr auf der Bundesstraße 403 zwischen Nordhorn und Neuenhaus aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und mit der rechten Vorderseite gegen einen Baum am Straßenrand gefahren. Dabei wurde die Frau schwer verletzt. Nach Polizeiangaben von Mittwochvormittag schwebte sie in Lebensgefahr.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/auto-faehrt-bei-neuenhaus-gegen-baum-frau-schwer-verletzt-228061.html