Auto brennt in Ortsmitte von Neuenhaus

Neuenhaus Ein gelber Citroën ist aus noch ungeklärter Ursache am Mittwochnachmittag in Neuenhaus in Flammen aufgegangen. Das Auto kam vor einer Pizzeria an der Veldhausener Straße zum Stehen. Es qualmte sehr stark und die Flammen drohten auf das Gebäude überzutreten. Das erkannte ein Feuerwehrmann, der zufällig die Straße passierte. Er griff beherzt ein und rollte den Wagen in eine Seitengasse. Anschließend alarmierte er seine Kameraden. Die angerückte Feuerwehr aus Neuenhaus konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand.