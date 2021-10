Ausstellung: Wassermühle in Lage besteht seit 750 Jahren

Die Wassermühle in Lage feierte 2020 ihr 750-jähriges Bestehen. Die Grafschafter Sparkassenstiftung fördert eine Ausstellung des Vereins „Dorf-, Burg- und Mühlenfreunde Lage“ und neue Müller-Outfits mit mehr als 3200 Euro. Jan-Hermann Schlagelambers (1. Vorsitzender Mühlenfreunde, rechts) und Anne-Rita Kuiper (2. Vorsitzende Mühlenfreunde, links am Scheck) nehmen die Spende vom Vorsitzenden der Grafschafter Sparkassenstiftung Norbert Jörgens (rechts am Scheck) entgegen. Foto: Vennemann