Ausstellung mit alten Fotos von Neuenhaus wird verlängert

gn Neuenhaus. Das Interesse an den Schwarz-Weiß-Fotografien, die der Neuenhauser Horst Dudeck nachträglich koloriert hat, ist so groß, dass die Ausstellung „Damals in Neuenhaus“ um eine Woche verlängert wird. Die Bilder der 34. „Parallel“-Ausstellung des Kunstvereins sind nun noch einmal am Sonntag, 9. Juli, von 15 bis 18 Uhr zu sehen.

Horst Dudeck versucht, dem Betrachter die vergangenen Situationen näher zu bringen. Die Arbeiten sollen auch zeigen, was die Zeit an Qualität und Schönheit der Stadt „gefressen“ hat. Zu sehen sind 32 Fotos. Das älteste Motiv zeigt die um 1880 abgerissene alte Posthalterei. Die jüngsten Fotos entstanden 1970.