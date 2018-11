Empfehlung - Ausstellung in Neuenhaus beleuchtet Folgen des 1. Weltkriegs

Neuenhaus „...dass nie eine Mutter mehr ihren Sohn beweint.“ Dieser Satz, der in der Kriegsgräberstätte Golm auf der Insel Usedom zu lesen ist und sich auch in der DDR-Hymne wiederfindet, prangt in großen Lettern über den Schautafeln im Alten Rathaus in Neuenhaus. Darunter sind sind Dutzende Traueranzeigen angepinnt, von denen jede für sich den Tod eines jungen Menschen dokumentiert. Es ist ein bedrückendes Bild, das sich den Besuchern der Ausstellung „Gefallen, vermisst, vergessen?“ bietet. In anderthalbjähriger Arbeit haben die Heimatfreunde Neuenhaus das Schicksal der im Ersten Weltkrieg ums Leben gekommenen Soldaten aus den Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Neuenhaus aufgearbeitet – und zeigen nun, wie euphemistisch der Begriff „Heldentod“ gefärbt ist und welches Leid der Krieg über die Menschen gebracht hat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/ausstellung-in-neuenhaus-beleuchtet-folgen-des-1-weltkriegs-267505.html