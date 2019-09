Empfehlung - Ausstellung für Neuenhauser Mediziner Victor van der Reis

Neuenhaus Die Sparkassenstiftung spendet 2500 Euro an den Förderverein Günter-Frank-Haus und dessen Ausstellung zum Leben und Wirken von Victor van der Reis. Am 19. Oktober will der Förderverein im Alten Rathaus eine Ausstellung mit zwölf Informationstafeln eröffnen, die sich mit einem in Vergessenheit geratenen und in den Augen des Fördervereins bedeutenden Sohn der Stadt Neuenhaus befasst.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/ausstellung-fuer-neuenhauser-mediziner-victor-van-der-reis--319743.html